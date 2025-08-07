PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gesucht: Hinweise zu beschädigtem Fahrzeug in Viersen

Viersen (ots)

Schon am Freitag, 1. August, gegen 16:30 Uhr, wollte ein 67-jähriger Mann aus Viersen mit seinem Pkw samt Anhänger von einem Firmengelände in die Straße Hormesfeld in Viersen einbiegen. Dabei beschädigte er einen auf der Straße geparkten. Der Mann aus Viersen stieg aus und stellte den Schaden am Auto fest. Er ging zurück in die Firma, um die Polizei zu kontaktieren, und erkundigte sich bei der danebenliegenden Firma nach dem Fahrzeughalter. Als er zurück zum Auto kam, war der zuvor geparkte Wagen verschwunden. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu dem Wagen. Der Unfallverursacher weiß lediglich, dass es sich um ein weißes Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus Gelsenkirchen handelte. Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (768)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

