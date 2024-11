Polizei Dortmund

POL-DO: Starke Präsenz und zahlreiche Kontrollen: Polizei stellt Messer und Schlagstock sicher

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund setzt die regelmäßigen Kontrollen im Bereich der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt unermüdlich fort. Dabei wurden unter anderem verbotene Gegenstände sichergestellt.

Die Straßen- und Rauschgiftkriminalität bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Dortmunder Bevölkerung erhöhen - Das sind die primären Ziele der Präsenzkonzeption "Fokus". Unterstützung erhält die Polizei Dortmund dabei durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei NRW.

So auch am gestrigen Donnerstag (14.11.): Insgesamt 58 Personen und 15 Fahrzeuge wurden durch die Beamten kontrolliert. Im Bereich des Dietrich-Keuning-Parks wurde ein 44-Jähriger mit zwei verbotenen Messern angetroffen. Die Beamten stellten diese sicher und fertigten eine Strafanzeige. Ein Messertrageverbot wurde angeregt. Bei einer weiteren Person fanden die Beamten einen Schlagstock. Auch dieser wurde sichergestellt. In 11 Fällen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus.

