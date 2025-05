Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 49-Jähriger mit Verdacht auf Handel mit Drogen und Arzneimitteln durch Bundespolizei am Duisburger Hauptbahnhof festgenommen

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (14. Mai 2025) wurde ein 49-jähriger Mann von Beamten der Bundespolizei am Duisburger Hauptbahnhof polizeilich kontrolliert. Bei einer Durchsuchung konnten eine Vielzahl an Drogen, verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sowie 16.264 Euro, 1.050 US-Dollar, 615.000 libanesische Lira und 15 türkische Lira aufgefunden werden, was den Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln erhärtete.

Gegen 09.00 Uhr hielten die Beamten den 49-Jährigen im Personentunnel des Duisburger Hauptbahnhofs an und führten eine polizeiliche Kontrolle durch. Dabei stellten sie ein sogenanntes Multitool mit einem daran befestigten Messer sicher. Auf die Frage der Beamten, ob noch weitere gefährliche Gegenstände mitgeführt werden, antwortete der Mann mit ja.

Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle wurden bei der Person verschiedene Drogen und Arzneimittel aufgefunden. Zu den beschlagnahmten Sub-stanzen gehörten unter anderem Ecstasy, Tilidin, Crystal Meth, Methadon, Speed und Kokain.

Aufgrund der Verdunklungsgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen und der zuständigen Kriminalwache des Polizeipräsidiums Duisburg überstellt.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren Gegenstände sichergestellt. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

