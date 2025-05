Düsseldorf, Duisburg (ots) - In den frühen Morgenstunden (15.05.2025) ereignete sich ein tödlicher Personenunfall am Haltepunkt Düsseldorf-Angermund. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein 30-jähriger Mann, ohne Fremdeinwirkung, in den Gleisbereich. Tragischer Weise hatte zu diesem Zeitpunkt ein Regionalexpress der Linie RE1 Durchfahrt am Haltepunkt ...

