BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-Jährigen bei Einreise aus Palma de Mallorca fest

Siegburg / Köln (ots) - Am vergangenen Montag (28. April) soll eine 38-Jährige in einem ICE von Frankfurt nach Siegburg randaliert und zudem keinen gültigen Fahrschein besessen haben. Beamte der Bundespolizei nahmen sich dem Sachverhalt an. Gegen 19:00 Uhr trafen die Einsatzkräfte auf dem Bahnsteig zu Gleis 2/3 ...

mehr