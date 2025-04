Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fast 20.000 Euro Bargeld - Bundespolizei stellt Polizeibekannten am Kölner Hauptbahnhof

Am Dienstag (29. April) trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 36-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Hierbei sollte es jedoch nicht bleiben.

Gegen 14:00 Uhr stießen die Beamten auf den ghanaischen Staatsangehörigen und stellten seine Identität fest. Ein Datenabgleich ergab, dass der Aachener nicht unbekannt war: In der Vergangenheit war der Mann wegen Geldwäsche polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Ghanaer gab er an, dass er lediglich 150 Euro mit sich führen würde und zeigte den Einsatzkräften seine Geldbörse, welche einige 10 Euro Scheine enthielt. Jedoch wurde der 36-Jährige immer nervöser und hielt krampfhaft seine Jacke fest. Mit Zustimmung des Mannes nahmen die Uniformierten daher den Inhalt der Taschen in Augenschein und staunten nicht schlecht: In einem DIN A4 Umschlag befand sich Bargeld in Höhe von rund 19.500 Euro.

Die Einsatzkräfte führten den Ghanaer der Dienststelle zu und befragten ihn zu der Herkunft des Geldes. Hierzu gab er an, dass es sich nicht um sein Geld handele, sondern er dieses übergeben bekommen habe und es nach Aachen bringen sollte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Aachener in der Vergangenheit mehrfach in Deutschland und Österreich wegen Geldwäsche angezeigt worden war.

Nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium Köln beschlagnahmten die Uniformierten das Bargeld und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche. Anschließend konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

