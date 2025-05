Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jähriger sucht Bundespolizeiwache mit Softair-Waffe auf

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gestern Abend (14. Mai) stellten Bundespolizisten eine Softair-Pistole bei einem Minderjährigen sicher. Dieser hatte sich zuvor in die Diensträume begeben.

Gegen 21:30 Uhr wurde ein Jugendlicher in der Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Der 14-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er von zuhause abgängig sei und einen Schlafplatz suche. Die Polizisten nahmen den Deutschen in Gewahrsam und durchsuchten ihn. Hierbei fanden sie in seiner Umhängetasche eine Softair-Pistole und ein nicht befülltes Magazin auf. Die Waffe lässt sich auf den ersten Blick nicht von einer echt aussehenden Waffe unterscheiden. Tatsächlich ist es eine Pistole, mit der es mittels Luftdrucks möglich ist, kleine Plastikkügelchen zu verschießen.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände, da der Dortmunder keine Berechtigung zum Führen dieser vorweisen konnte. Warum er die Waffe bei sich trug, verriet er den Uniformierten nicht. Die Polizisten informierten das Jugendamt über den Sachverhalt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den Minderjährigen der Jugendschutzstelle.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell