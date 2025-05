Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldbörse gestohlen - 70-Jährige sucht Bundespolizeiwache auf

Dortmund - Hagen (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (14. Mai) stellte eine Frau den Verlust ihres Geldbeutels fest. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 13:30 Uhr suchte eine 70-Jährige die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Die Seniorin gab an, dass ihr zuvor das Portemonnaie gestohlen worden sei. Die Deutsche habe sich eine halbe Stunde zuvor, gegen 13 Uhr, im Dortmunder Stadtgebiet aufgehalten. Am "Westenhellweg" habe sie ein Kleidungsgeschäft aufgesucht. Beim Verlassen der Filiale habe sie dann den Verlust ihrer Geldbörse bemerkt. Daraufhin habe die Hagenerin die Filiale erneut aufgesucht und eine Verkäuferin gefragt, ob ein Portemonnaie aufgefunden worden sei. Dies habe die Mitarbeiterin jedoch verneint. Neben ihrem Führerschein, dem Personalausweis, der Krankenkassenkarte und einer Bankkarte befanden sich auch 250,- Euro Bargeld in dem Diebesgut.

Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Tathergang konnte die Frau nicht machen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell