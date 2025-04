Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher durch Geschäftsinhaber gestellt

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Nachdem der Inhaber eines Ilmenauer Getränkehandels in den vergangenen Wochen den vermehrten Diebstahl von Leergut bemerkte, installierte er entsprechende Überwachungstechnik auf seinem Gelände. Dies führte dazu, dass er den Täter in der Nacht vom 18.04.25 auf 19.04.25 auf frischer Tat stellen konnte. In der Folge wurde der polizeibekannte 35-jährige Tatverdächtige (litauisch) durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. Dies hielt den 35-Jährigen jedoch nicht davon ab sich für die folgende Nacht widerrechtlich Unterschlupf in einer Gartenlaube im Bereich Am Vogelherd zu suchen. Der Einbruch wurde ebenfalls durch Überwachungstechnik bemerkt und er wurde erneut vorläufig festgenommen. Anschließend erfolgte auf Weisung der Staatsanwaltschaft abermalig die Entlassung des 35-Jährigen, gegen welchen nun mehrere Strafverfahren eröffnet wurden.(mah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell