Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Lucka: Bei der Polizei Altenburger Land wurde bereits am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, welche sich am 28.01.2025 zwischen 07:00 Uhr und 14:45 Uhr in der Falkenhainer Straße im Ortsteil Breitenhain ereignet hatte. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hatte einen abgeparkten blauen Pkw Opel seitlich gestreift und somit beschädigt. Dennoch verließ der Verursacher anschließend unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Meuselwitzer Straße. Die Polizei bittet Bürger, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 25380/2025 in Verbindung zu setzen.

