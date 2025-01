Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Gartenanlage

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Die Ermittlungen zu einem Brandfall nahmen gestern früh (30.01.2025) Altenburger Polizeibeamte auf. Gegen 06:15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in eine Gartenanlage in der Zeitzer Straße aus, nachdem dort ein Holzbungalow in Brand geraten war. Trotz schnell eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte der Bungalow komplett nieder. Zum Glück wurde niemand verletzt. Warum es brannte, ist unklar. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0027539/2025 an die Altenburger Polizei (03447 / 4710) zu wenden. (RK)

