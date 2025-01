POL-PDKL: Bei Verkehrskontrollen zwei drogenbeeinflusste Autofahrer festgestellt

Bosenbach (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es im Laufe der Silvesternacht in der Hauptstraße. Ein dort aufgestellter Briefkasten der Deutschen Post wurde durch derzeit unbekannte Täter gänzlich zerstört. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pi ...

