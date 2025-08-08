Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung: 42-Jähriger kehrt nach Wochenend-Freizeit nicht zurück in die LVR-Klinik

Viersen-Süchteln (ots)

Am 27. Juli ist ein 42-jähriger Mann, der gemäß §64 dauerhaft in der LVR-Klinik in Süchteln untergebracht ist, nach einem Freigang am Wochenende nicht wie vereinbart zurückgekehrt. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 742. Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Mannes führten, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach ihm: https://polizei.nrw/fahndung/176825 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, gilt die Öffentlichkeitsfahndung als beendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (772)

