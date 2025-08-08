PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung: 42-Jähriger kehrt nach Wochenend-Freizeit nicht zurück in die LVR-Klinik

Viersen-Süchteln (ots)

Am 27. Juli ist ein 42-jähriger Mann, der gemäß §64 dauerhaft in der LVR-Klinik in Süchteln untergebracht ist, nach einem Freigang am Wochenende nicht wie vereinbart zurückgekehrt. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 742. Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Mannes führten, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach ihm: https://polizei.nrw/fahndung/176825 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, gilt die Öffentlichkeitsfahndung als beendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (772)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:54

    POL-VIE: Einbruch in Kindergarten - Haben Sie etwas beobachtet?

    Viersen-Hamm (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 6. August, 16:15 Uhr, und Donnerstag, dem 7. August, 7:10 Uhr, wurde in einen Kindergarten in der Straße "Pastor-Grünig-Platz" eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Gebäudeinneren und durchwühlte in mehreren Räumen Schränke. Gestohlen wurden diverse elektronische Geräte. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:53

    POL-VIE: Radfahrer entfernt sich vom Unfallort - Haben Sie Hinweise?

    Viersen-Hoser (ots) - Am Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr, kam es in der Straße "Am Berghof" in Viersen-Hoser zu einem Unfall. Ein 5-jähriger Junge war dort mit seiner Großmutter zu Fuß auf dem Schotterweg zwischen der Gutenbergstraße und der Landwehrstraße unterwegs, als sich von hinten ein unbekannter Radfahrer näherte und die beiden passieren wollte. Der ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 18:29

    POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Kreis Viersen (ots) - Am heutigen Donnerstag befuhr gegen 16 Uhr ein Traktor die Rickelrather Straße aus Richtung Eicken kommend in Fahrtrichtung Steeg. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein Linienbus in der gleichen Richtung hinter dem Traktor und beabsichtigte diesen aufgrund der höheren Geschwindigkeit zu überholen. Der 20jährige Fahrer des Traktors beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren