POL-VIE: Einbruch in Kindergarten - Haben Sie etwas beobachtet?
Viersen-Hamm (ots)
Zwischen Mittwoch, dem 6. August, 16:15 Uhr, und Donnerstag, dem 7. August, 7:10 Uhr, wurde in einen Kindergarten in der Straße "Pastor-Grünig-Platz" eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Gebäudeinneren und durchwühlte in mehreren Räumen Schränke. Gestohlen wurden diverse elektronische Geräte. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (771)
