PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Neckarvorlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem ein Beteiligter schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 18-jähriger Fahrer einer Piaggio und ein 19-jähriger Fahrer einer Aprilia die Neckarvorlandstraße vom Salzkai kommend. Zeugenangaben zufolge kam es vermutlich zu einer Fehlkommunikation: Der 18-Jährige setzte den Blinker, um nach links in die Hafenstraße abzubiegen, während der 19-Jährige zeitgleich links an ihm vorbeifahren wollte.

In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem sich Kleidungsstücke des Piaggio-Fahrers verfingen und er mehrere Meter mitgeschleift wurde. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Aprilia-Fahrer kam ebenfalls zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die beteiligten Motorräder wurden durch Bekannte auf die Seite gestellt und anschließend selbstständig abgeschleppt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 07:42

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugführerin von eigenem Pkw erfasst

    Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am gestrigen Freitag gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in der Hebelstraße in Ketsch gemeldet. Nach ersten Informationen sei ein Pkw rückwärts aus einer Ausfahrt gerollt und habe dabei eine Person erfasst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei der verletzten Person um die Fahrzeugführerin selbst ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:30

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L 597: Unfall nach Vorfahrtmissachtung

    Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L 597 (ots) - Am Freitagvormittag ereignete sich auf der L 597 ein Unfall. Zwei Personen wurden anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 68-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr auf der Abbiegespur der Friedrichsfelder Landstraße in Richtung Schwetzingen, ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:06

    POL-MA: Mannheim: Unbekannter bedroht Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am heutigen Freitagmorgen, gegen 02:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Straße Obere Riedstraße. Der bislang unbekannte Manneinen bedrohte den 42-jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach der Geldübergabe flüchtete der Unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren