POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Einbrecher auf frischer Tat ertappt +++ Haftbefehle erlassen

Delmenhorst (ots)

Die drei vorläufig festgenommenen Männer wurden noch am Mittwoch, 30. Juli 2025, einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ dieser Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall und in zwei Fällen zusätzlich wegen des dringenden Tatverdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Untersuchungshaft ist mit Fluchtgefahr begründet worden. Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die drei Beschuldigten dem Verfahren ohne Haft entziehen würden.

+++ Pressemitteilung von Mittwoch, 30. Juli 2025 +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6087190

