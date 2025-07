POL-SO: Einbruch am Immermannwall

Lippstadt (ots) - Ein Container, der auf einem Firmengelände an der Ostlandstraße in Lippstadt-Lipperbruch steht, war am Samstag in der Zeit zwischen 0:30 und 12:30 Uhr Ziel eines Einbruchs. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Aus dem Container wurde ein Tresor entwendet, in dem sich Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich befand. Die Polizei sucht nun Zeugen. ...

