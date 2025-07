Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen von möglicher Körperverletzung gesucht

Wickede (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr eine mutmaßliche Körperverletzung im Bereich des Bernhard-Bauer-Parks in Wickede. Er gab an, beobachtet zu haben, wie mehrere männliche Personen auf einen Mann eingeschlagen hätten. Als dieser zu Boden gegangen sei, sei ihm mehrfach gegen den Kopf getreten worden. Schließlich hätten sich alle Beteiligten, bei denen es sich mutmaßlich um Besucher des örtlichen Schützenfestes handelte, vom Ort des Geschehens entfernt.

Gegen 19.40 Uhr wurde der Polizei eine Person gemeldet, die orientierungslos auf einer nahegelegenen Baustelle an der Marscheidstraße umher laufen solle. Weil nicht auszuschließen war, dass es sich dabei um den Geschädigten des Vorfalls am Bernhard-Bauer-Park handeln und dieser schwere Verletzungen erlitten haben könnte, suchten die Beamten die Baustelle und das nähere Umfeld nach ihm ab. Da diese Maßnahme ohne Erfolg verlief, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der die Suche aus der Luft unterstützte. Jedoch konnte der Mann weiterhin nicht aufgefunden werden. Im Laufe der Nacht wurde er an seiner Wohnanschrift angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur möglichen Körperverletzung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell