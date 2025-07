Polizei Hamburg

POL-HH: 250713-1. Zeugenaufruf nach Schüssen in Hamburg-Bramfeld

Tatzeit: 13.07.2025, 01:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Haldesdorfer Straße

In der vergangenen Nacht ist ein 18-jähriger Mann, während einer Auseinandersetzung mit mehreren anderen Personen, durch einen Schuss in den Oberarm verletzt worden. Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst geführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 18-Jährige einen Bus in der Werner-Otto-Straße verlassen und geriet dann an der Ecke Haldesdorfer Straße in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Dabei seien laut Zeugenaussagen mehrere Schüsse gefallen. Der 18-Jährige hatte eine nahe gelegene "Eventlocation" aufgesucht, dort ihn bekannte Personen um Hilfe gebeten, welche die Einsatzkräfte verständigten. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Heranwachsenden in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Rettungskräfte nicht.

Zeugen berichteten, dass etwa fünf Personen vom Tatort die Haldesdorfer Straße in Richtung Hegholt hochliefen. Eine Personenbeschreibung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehr als 20 Funkstreifenwagen führte bislang nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte haben Beweismittel gesichert und zahlreiche Zeugen befragt. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung und die Tat sind derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789.

