Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrbahnblockade durch Hochzeitskonvoi in Soest-Ostönnen

59494 Soest-Ostönnen, Werler Landstraße (ots)

Am Samstagnachmittag um 16:46 Uhr befuhr ein durch mehrere Zeugen gemeldeter Hochzeits-Konvoi von 15 - 20 Fahrzeugen die Werler Landstraße aus Fahrtrichtung Soest kommend in Fahrtrichtung Werl. Der Konvoi stoppte im Ortsbereich von Soest-Ostönnen, blockierte die Fahrbahnen in beide Richtungen und hinderte dadurch den unbeteiligten Verkehr an der Weiterfahrt. Anschließend wurde Pyrotechnik gezündet und aus mindestens zwei Fahrzeugen wurden Schüsse aus Schreckschusswaffen in die Luft abgegeben. Vor Ort wurden von den eingesetzten Polizeikräften zwölf jeweils mit mehreren Personen besetzte Pkw angetroffen und kontrolliert. Der Konvoi befand sich auf der Anfahrt zu Hochzeitsfeierlichkeiten am Samstagabend in Werl. Die Werler Landstraße wurde zum Zwecke der Einsatzbewältigung für ca. eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Weder Personen noch Sachen kamen zu Schaden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahrens wegen Nötigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem wurden zwei Schreckschusswaffen inklusive Munition und pyrotechnisches Material sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell