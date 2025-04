POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.04.2025

Goslar (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand am Burgberg am 10. April in der Nähe des Baumwipfelpfades in Bad Harzburg hat die Polizei Goslar die zwei Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren identifiziert. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte die Ermittler auf die Spur der zwei Jugendlichen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in unmittelbarer Nähe aufhielten. ...

