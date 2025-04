Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wo fährt der Zug ab? - Teenager mit 3,03 Promille überquert mehrfach die Gleise

Genthin (ots)

Am Montag, den 31. März 2025 informierte ein achtsamer Zeuge das Polizeikommissariat Genthin um 23:25 Uhr darüber, dass sich am Bahnhof Genthin eine Person im Gleisbereich befindet. Eine sofort alarmierte Streife begab sich mit Blaulicht und Martinshorn zum besagten Ereignisort. Dort trafen sie den augenscheinlich stark alkoholisierten 16-Jährigen an, der laut Aussage des Zeugen wiederholt alle drei Gleise überquert hatte. Ein durchfahrender Güterzug musste ein Warnsignal abgeben und auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bevor er an dem Jugendlichen vorbeifuhr. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er die Schienen mehrfach überquert hatte, weil er nicht wusste, auf welchem Bahnsteig sein Zug abfährt. Die Einsatzkräfte stellten seine Identität fest und nahmen den Deutschen auf das Polizeirevier Genthin mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille! Die für ihn zuständige Betreuungsperson sowie das Jugendamt wurden entsprechend informiert. Da der junge Mann nicht abgeholt werden konnte, wurde er nach Absprache fünf Stunden später in den Zug, in Richtung seines Heimatortes gesetzt. Er erhält eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bei solch einem Handeln besteht Lebensgefahr! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Glücklicherweise ging in diesem Fall alles gut.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell