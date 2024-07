Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, K9/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstag (18.07.24) sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad die K9 in Richtung Ahsen. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Kreisstraße in Richtung B235 unterwegs. An der Kreuzung Eversumer Straße, Hohe Lüchte wollte der Unbekannte nach links auf die Eversumer Straße abbiegen. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, bremste der Motorradfahrer und stürzte. Der Autofahrer flüchtete. Er saß in einem schwarzen Kombi. Der verletzte Bochumer wurde nach der Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort entlassen.

