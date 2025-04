Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.04.2025

Goslar (ots)

Die landesweite Aktionswoche "Roadpol: Speed" führte in der vergangenen Woche zu zahlreichen Feststellungen im Landkreis Goslar.

Am Montagvormittag wurden insgesamt 12 Verstöße bei einer Geschwindigkeitskontrolle protokolliert. Der Kontrollort lag in Langelsheim auf der L 515 auf Höhe der Innerstetalsperre, wo die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt ist. Zwölf Mal kam es in der Zeit von 10 Uhr bis 14:30 Uhr zu Verstößen im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Eine weitere mobile Verkehrskontrolle auf der Straße Grauhöfer Landwehr ergab am Dienstag und Mittwochmittag insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße. In der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr wurden 14 Verkehrsteilnehmer mündlich verwarnt und neun Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Ein Verkehrsteilnehmer erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen vier Weitere wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Ladungssicherung eingeleitet.

Den Abschluss der Aktionswoche bildete eine mobile Verkehrskontrolle in Seesen am vergangenen Freitag auf der Poststraße. Dort kontrollierten die eingesetzten Beamten in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr 13 Verkehrsteilnehmer, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die Höchstgeschwindigkeit lag an diesem Tag bei 29km/h bei erlaubten 10 km/h.

+++

Am Samstagnachmittag geriet ein Balkon eines Einfamilienhauses in Seesen in Brand.

Gegen 17:15 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand auf einem Balkon eines Einfamilienhauses im Schäfereiweg. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat den Balkon beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell