Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz vom 12.04.2025

Goslar (ots)

Diebstahl von Altmetall

Am 11.04.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es bei einem ehemaligen Hotel im Bereich "Kreuzeck" zwischen Clausthal-Zellerfeld und Hahnenklee zu einem Diebstahl von Altmetall. Bislang noch unbekannte Täter entwendeten aus dem hinteren Bereich des Geländes ca. 25 m³ Altmetall. Das Diebesgut sei dabei in einen weißen Sprinter geladen worden, womit anschließend die Täter flüchteten. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hahnenklee unter der 05325-528470 zu melden.

Sachbeschädigung an ehemaliger Bunkeranlage

Am 11.04.2025 kam es in den Abendstunden im Bereich einer ehemaligen Bunkeranlage der Bockswieser Höhe in Zellerfeld zu einer Sachbeschädigung an dieser. Aus einer Personengruppe heraus wurde ein Fenster des dortigen Bunkers beschädigt. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter 05323-95310 in Verbindung zu setzen.

Opitz, POK'in

