Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Platzwunde nach Auseinandersetzung am Bahnhof - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam (09.04.2025)

Rottweil (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden, der zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof verwickelt gewesen war.

Bereits in der Nacht auf Dienstag war es gegen 00:15 Uhr am Bahnhof zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei erlitt ein 60-jähriger Mann nach einem Schlag mit einem Mobiltelefon eine blutende Verletzung.

In der Folge verließ der 25-jährige Täter den Bereich und zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle in der Eisenbahnstraße aggressiv und unkooperativ. Da eine Gefährdung weiterer Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, kam er in polizeilichen Gewahrsam.

Er muss sich nun der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

