Polizei Hamburg

POL-HH: 241202-5. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.11.2024, 21:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Valentinskamp

Nachdem ein Unbekannter eine Frau zunächst in transphober Weise beleidigt und anschließend körperlich angegriffen haben soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes für Staatsschutzdelikte (LKA 73) zufolge befand sich die 20-Jährige gemeinsam mit einer Bekannten im Bereich des U-Bahnhofes Gänsemarkt als ein unbekannter Mann diese unvermittelt lautstark in mutmaßlich transphober Absicht beleidigte. Als sich die Frau verbal zur Wehr setzte, soll sie von dem Mann zunächst geschlagen worden sein, woraufhin beide in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten. Durch das Eingreifen unbeteiligter Personen ließ der Mann von der 20-Jährigen ab und entfernte sich gemeinsam mit seiner Begleitung in Richtung der Bahngleise.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 40-45 Jahre alt - circa 180-185 cm groß - Glatze - trug eine Brille und eine dunkle Mütze - bekleidet mit einer schwarzen Markenjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen

Die Ermittlungen werden vom LKA 73 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell