Spaichingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Fenster an einer Schule in der Martin-Luther-Straße beschädigt. Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, warfen Unbekannte Gegenstände gegen Fenster eines Schulungsraums im ersten Obergeschoss. An beiden Scheiben entstanden Beschädigungen, hielten dem Aufprall jedoch stand. ...

