POL-PDNR: Schlägerei auf der Kirmes in Erpel

Dierdorf (ots) - Am 14.06.2025 im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 10:45 Uhr kam es im Industriegebiet in Dierdorf, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Mercedes-Benz. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

