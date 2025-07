Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrecher auf frischer Tat ertappt +++ Vorläufige Festnahme

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 30. Juli 225, gegen 02:00 Uhr, sind Einbrecher in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden.

Ein Zeuge wurde durch Geräusche und Taschenlampenschein auf einen möglichen Einbruch in eine Heizungs- und Sanitärfirma in der Dünsener Straße aufmerksam und verständigte die Polizei. Bereits kurze Augenblicke nach dem abgesetzten Notruf trafen erste Streifenwagen in der Dünsener Straße ein. Auf dem Firmengelände und an einem Firmenanhänger waren Aufbruchspuren ersichtlich. Diverse Artikel des Sanitärbedarfs, insbesondere solche aus Buntmetall, lagen auf dem Gelände verteilt und schienen für einen Abtransport bereitgelegt worden zu sein. Während der ersten Inaugenscheinnahme des Tatorts und der näheren Umgebung entdeckten die Beamten zwei Männer, die sich auf einem benachbarten und umzäunten Grundstück eines Metallbaubetriebs unter einem Baufahrzeug versteckt hatten. Beide ergriffen die Flucht, konnten jedoch gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei leisteten sie erheblichen Widerstand, indem sie nach den Beamten traten und schlugen. Im weiteren Verlauf der Fahndung, in die auch Diensthundführer und der Polizeihubschrauber eingebunden waren, wurde ein dritter Tatverdächtiger in einem Dickicht zwischen der Harpstedter Straße und der Autobahn 28 lokalisiert und vorläufig festgenommen.

Alle drei Beschuldigten im Alter von 33, 39 und 48 Jahren wiesen zum Teil tiefe Schnittwunden an den Händen auf, die sie sich wahrscheinlich auf der Flucht beim Überklettern eines scharfkantigen Zaunes zugezogen haben. Die Wunden mussten medizinisch versorgt werden. Gegen die Männer, die nach derzeitigem Stand über keinen festen Wohnsitz verfügen, ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell