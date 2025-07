POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Bei Regen in Nordenham von der Straße abgekommen

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag, 29. Juli 2025, gegen 13:50 Uhr, ein Autofahrer auf der Autobahn 1 in Bakum zugezogen. Der 32-jährige Mann aus Brake war mit einem BMW auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Als kurz hinter der Anschlussstelle Vechta Starkregen einsetzte, ...

