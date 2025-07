Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Sachbeschädigungen auf Kinderspielplatz +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach Vandalismus auf einem Kinderspielplatz in Delmenhorst bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Mitarbeiter der Stadt mussten am Montag, 28. Juli 2025, einen Kinderspielplatz im Hainbuchenweg sperren, nachdem sie diverse Spielgeräte festgestellt hatten, die durch blinde Zerstörungswut unbrauchbar gemacht wurden. So waren zum Beispiel das Stahlseil einer Seilbahn, mehrere Drähte und Seile eines Klettergerüsts und die Kette einer Schaukel durchtrennt. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 8.000 Euro beziffert. Bei der letzten Überprüfung des Spielplatzes am Freitag, 25. Juli 2025, waren die Geräte noch intakt.

Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

