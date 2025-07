Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kontrolle in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

In der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch versehen zurzeit zehn Angehörige der Polizeiakademie Niedersachsen einen praktischen Teil ihres Studiums und unterstützen hierbei die Streifendienste. Am Montag, 28. Juli 2025, erhielten sie eine theoretische Unterweisung in der Erkennung von möglicherweise fahruntüchtigen Personen, wobei der Schwerpunkt auf der Beeinflussung durch Alkohol und Drogen lag. Im Anschluss an den theoretischen Part folgte die Umsetzung in die Praxis.

Ab 16:00 Uhr errichteten die jungen Beamtinnen und Beamten unter Anleitung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch eine Kontrollstelle am Bahnübergang im Ortskern von Ahlhorn. Hier kontrollierten sie 115 Fahrzeuge und 142 Personen.

Bei einem 56-jährigen Mann aus Lastrup, der mit einem Kleinwagen in die Kontrollstelle geriet, bestand der Verdacht, dass er aufgrund von Medikamenteneinnahme fahruntüchtig gewesen sein könnte. Gegen ihn ist ein Verfahren wegen möglicher Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.

Fünf weitere Autofahrer zeigten Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Marihuana. Nachdem durchgeführte Schnelltests den Verdacht vor Ort erhärteten, mussten auch ihnen Blutproben entnommen werden. Vor der Durchführung eines dieser Tests leistete ein 18-jähriger Mann aus Großenkneten Widerstand. Er versuchte einen Beamten zu Boden zu bringen und musste daraufhin kurzfristig fixiert werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zwei Autofahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein 21-jähriger Cloppenburger versuchte durch die Angabe falscher Personalien über die nicht vorhandene Fahrerlaubnis hinwegtäuschen und muss sich zusätzlich zum eingeleiteten Strafverfahren auf die Zahlung eines empfindlichen Bußgelds einstellen.

Bei einem 23-jährigen Mann aus Vietnam, der als Beifahrer eines Kleintransporters kotrolliert worden ist, bestand der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts. Nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde des Landkreises Oldenburg wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet.

Ein Mann führte zudem ein verbotenes Einhandmesser mit sich und hat damit gegen Bestimmungen des Waffengesetzes verstoßen. Das Messer wurde durch die Beamten beschlagnahmt.

Einen haftbefreienden Betrag musste außerdem ein 33-jähriger Mann aus Cloppenburg entrichten. Bei der Überprüfung seiner Person wurde festgestellt, dass er in der Vergangenheit wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Weil er die Zahlung nicht vorgenommen hatte, war er zur Festnahme ausgeschrieben. Nach der Zahlung des Geldbetrags konnte er seine Fahrt aber fortsetzen.

Darüber hinaus wurden diverse Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt und Verwarngelder erhoben.

Den Abschluss fand die Kontrolle um 22:00 Uhr.

