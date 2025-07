Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden durch Verwechslung von Gas- und Bremspedal in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Durch die Verwechslung von Brems- und Gaspedal ist am Montag, 28. Juli 2025, gegen 17:30 Uhr, auf einem Parkplatz im Westring in Wildeshausen hoher Sachschaden entstanden.

Eine 79-jährige Frau aus Dötlingen ist auf dem Parkplatz eines Discounters mit einem VW vorwärts in eine Parklücke gefahren. Statt die Bremse zum Halten zu betätigen, trat sie auf das Gaspedal. Der VW überfuhr Bordsteine und ein kleines Beet und kollidierte in der Folge mit zwei nebeneinanderstehenden Autos in gegenüberliegenden Parklücken.

Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Von der Kollision besonders stark betroffen war ein Audi, der im Anschluss sogar abgeschleppt werden musste.

