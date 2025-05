POL-SI: 72-jähriger Motorradfahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - In der Nacht von Samstag (03.05.2025) auf Sonntag (04.05.2025) ist in eine Gaststätte in der Schulstraße in Bad Berleburg eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 20:30 Uhr und 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Im Inneren wurde ein Büroraum durchwühlt und verwüstet. Ersten Ermittlungen nach gelang es den Einbrechern Geldkassetten und ...

mehr