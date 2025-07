Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährliches Überholmanöver und Nötigung im Straßenverkehr in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28. Juli 2025, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Brake mit einem Dacia die Breite Straße in Richtung B212. Zwischen den Einmündungen Philosophenweg und Franz-Schubert-Straße soll er einen silbernen VW Golf überholt haben. Ein entgegenkommender 44-Jähriger aus Brake, der mit einem BMW in Richtung Stadtmitte unterwegs war, musste stark abbremsen und ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Anschluss soll der 44-Jährige sein Auto gewendet und den Dacia verfolgt haben. Dabei soll er den Dacia auch überholt und anschließend ausgebremst haben.

Gegen beide Männer wird nun ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell