POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Autofahrer fährt in Tweelbäke-Ost auf Feuerwehrmann zu +++ Beschuldigter ermittelt

Nachdem am Mittwoch, 23. Juli 2025, ein im Einsatz befindlicher Feuerwehrmann in Tweelbäke-Ost gefährdet worden ist, konnte der Fahrer des SUV identifiziert werden. Zeugen hatten das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen abgelesen und die entscheidenden Hinweise gegeben.

Der 35-jährige Oldenburger wurde am Donnerstag, 24. Juli 2025, aufgesucht. In einer ersten Äußerung räumte der Oldenburger ein, der verantwortliche Fahrer gewesen zu sein. Seine Schilderung des Vorfalls wich aber entscheidend von denen der eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung einer Richterin beschlagnahmten die Beamten den SUV, den Führerschein und Mobiltelefone des 35-Jährigen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall an der abgesperrten Einsatzstelle beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

