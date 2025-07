Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person war am Montag, 28. Juli 2025, gegen 18:00 Uhr, auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Cloppenburg kam es im Bereich einer eingerichteten Baustelle zu einer Kollision mit aufgestellten Warnbaken, die anschließend auf die Fahrbahn gerieten. Hier wich eine 46-jährige Frau aus Bochum den Baken aus und bremste, worauf ein folgender 29-Jähriger aus Wildeshausen nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und mit einem Kombi auf den Audi der Frau auffuhr. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, das unmittelbar zuvor mit den Warnbaken kollidiert war, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell