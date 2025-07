Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Personen durch Auffahrunfall in Elmeloh leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall in Elmeloh wurden am Montag, 28. Juli 2025, gegen 14:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 18-jähriger Delmenhorster mit einem SUV auf der Elmeloher Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs. Kurz hinter dem Denkmalsweg musste er halten, weil vor ihm eine 43-jährige Frau aus Groß Ippener mit ihrem Auto zum Stehen gekommen war. Ein 54-jähriger Delmenhorster erkannte die Situation zu spät, fuhr mit einem VW gegen den SUV des 18-Jährigen und schob diesen gegen den Pkw der Frau.

Der 18-Jährige, seine mitfahrende 55-jährige Mutter und 13-jährige Schwester erlitten leichte Verletzungen. Der SUV und der VW des 54-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Fahrbahn musste nach der Bergung der beiden Autos noch gereinigt werden, so dass es an der Unfallstelle bis 16:00 Uhr zu Behinderungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell