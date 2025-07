Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Traktor vom Firmengelände in Littel entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Schaden ist am vergangenen Wochenende durch einen Diebstahl in Wardenburg-Littel entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 26. Juli 2025, 13:00 Uhr, bis Montag, 28. Juli 2025, 08:00 Uhr, haben Unbekannte einen Kleintraktor vom Gelände eines Landmaschinenhandels in der Garreler Straße gestohlen. Der Traktor des Herstellers Yanmar war an der Front mit einer Schaufel und am Heck mit einem Mulcher ausgestattet. Das Fahrzeug befand sich zuletzt im hinteren Bereich des Firmengeländes zwischen der Werkstatt und dem Gebäude des örtlichen Kindergartens und hatte einen ungefähren Wert von 30.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Firma oder auf dem Firmengelände gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell