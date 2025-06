Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 1. Zeugenaufruf nach flüchtigen Motorradfahrer 2. Unfall mit verletzem E-Scooter-Fahrer 3. Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer leicht verletzt

1. Fulda. Am Donnerstag (12.06.) kam es in der Zeit von circa 18:30 bis 18:40 Uhr im Innenstadtbereich von Fulda zu einer Verfolgung eines flüchtigen Motorradfahrers. Dieser befuhr in grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Weise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter enormer Geräuschentwicklung die Straßen: Am Emaillierwerk - Parkplatz Emaillierwerk - Heinrichstraße - Petersberger Straße - Am Kleegarten - Michael-Henkel-Straße - Pacelliallee und versuchte sich einer nacheilenden Zivilstreife trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn durch Flucht zu entziehen. Im Bereich der Pacelliallee geriet das Fahrzeug außer Kontrolle. Im Rahmen der Flucht kam es zu mehreren Rotlichtverstößen, gefährlichen Überholmanövern und einigen Beinaheunfällen mit unbeteiligten Verkehrsteilnehmern. Zeugen und insbesondere Geschädigte, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der hiesigen Polizei zu melden. Insbesondere ein Fußgänger, welcher um 18:36 Uhr die Fußgängerfurt der Straße Am Kleegarten in Höhe Am Jagdstein bei Grünlicht überquerte und durch den Motorradfahrer beinahe erfasst wurde, ist für das Verfahren von besonderer Bedeutung. Da das Tatfahrzeug bis dato nicht aufgegriffen werden konnte, sind auch Hinweise zum Verbleib des Tatfahrzeugs nach der Tat von großem Interesse. Das Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkles Krad der Marke Kawasaki - rotes LED-Rücklicht, Kawasaki-typisch (weiße Verglasung mit 9 roten LEDs) - auffällige tech. Umbauten (kurzer Kennzeichenträger mit nachgerüsteten LED-FRAZ, USD Lenkerendspiegel) - doppelflutige Abgasanlage mit zwei offenen Endschaldämpfern, DB-Killer offensichtlich entfernt - runder Tacho mit weißem Hintergrund - Lackfarbe schwarz - angebrachtes Kennzeichen: "FD-KX 1"

Das Krad wurde geführt von einer Person mit

- schwarzer Helm mit roten Einfärbungen - dunkler Hoodie mit Aufschrift "SPORT-LK ´23" - schwarze Hose mit hellen (Reflexions-) Streifen Höhe Kniekehle (knöchelfrei) - weiße Sneakers - weiße Socken

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Fulda. Am Freitag (13.06.), gegen 16:05 Uhr, kam es in der Marquardstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-Jähriger aus Fulda mit seinem Pkw-Suzuki die Marquardstraße in Richtung Gneisenaustraße. Gleichzeitig befuhren ein 15-Jähriger zusammen mit einem 16-Jährigen, jeweils aus Fulda, mit einem E-Scooter, den parallel dazu verlaufenden Gehweg. Kurz nach dem Einmündungsbereich zur Bosestraße fuhr der Scooterfahrer vom Gehweg herunter und stieß dort mit dem Suzuki zusammen. Durch den Unfall wurde der 15-jährige Fahrer des E-Scooters leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Fulda. Am Freitag (13.06.), gegen 15:35 Uhr, kam es im Bereich eines Kreisverkehrs am Martin-Luther-Platz, zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Nach derzeitg vorliegenden Erkenntnissen befuhren ein 21-jähriger Fahrer eines Opels aus Fulda sowie ein 61-jähriger Radfahrer aus Neuhof den Kreisverkehr am Martin-Luther-Platz. Im Ausfahrtsbereich des Kreisverkehrs in Richtung Rangstraße stieß der Pkw-Fahrer mit dem Radfahrer zusammen, wodurch dieser schließlich zu Fall kam und sich leicht verletzte. Glücklicherweise trug der Radfahrer einen Fahrradhelm und konnte die Unfallstelle nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen eigenständig verlassen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 600 Euro am PKW sowie an dem Fahrrad.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

