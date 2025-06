POL-OH: Gem. PM der StA Gießen und des PP Osthessen / Osthessische Polizei und StA Gießen bitten Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe: Öffentlichkeitsfahndung nach Sexualdelikt und Raub in Alsfeld (mit Bildern)

Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von Fahrrädern Alsfeld. Am Donnerstag (12.06.), in der Zeit von 15.45 bis 19 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder der Marke Cube (Modell: Attention Swampgrey und Attention Pro 27,5) im Wert von rund 1.600 Euro. Diese waren an einem Fahrradständer eines Schwimmbades in der Straße "An der Bleiche" aneinandergekettet. Hinweise ...

