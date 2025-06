Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrrädern - Einbruch in Gartenhütte - Fahrrad entwendet

Vogelsbergkreis

Diebstahl von Fahrrädern

Alsfeld. Am Donnerstag (12.06.), in der Zeit von 15.45 bis 19 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder der Marke Cube (Modell: Attention Swampgrey und Attention Pro 27,5) im Wert von rund 1.600 Euro. Diese waren an einem Fahrradständer eines Schwimmbades in der Straße "An der Bleiche" aneinandergekettet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gartenhütte - Fahrrad entwendet

Mücke. Im Zeitraum von Freitag (23.05.) bis Donnerstag (12.06.) betraten Unbekannte ein Grundstück in der Hadergasse im Ortsteil Ilsdorf und öffneten auf derzeit unbekannte Art und Weise das Vorhängeschloss eines Schuppens. Anschließend entwendeten sie von dort ein türkises Fahrrad der Marke Cube (Modell: WS EXC) im Wert von rund 719 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

