POL-OH: Motorradfahrer fährt unter Sattelauflieger und wird schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen

Fulda (ots) - Einbruch in Gartenhütte Fulda. In der Straße "Am Sonnenhang" hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (11.06.) ein Fenster einer Gartenhütte auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie stahlen mehrere Flaschen Bier und hinterließen 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

