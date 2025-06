Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß in Buttlarstraße

Fulda. Am Mittwoch (11.06.), kam es gegen 8.05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Ein 24-Jähriger aus Fulda befuhr mit seinem BMW die Buttlarstraße aus Richtung Leipziger Straße in Richtung Krankenhaus. Eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin aus Fulda fuhr aus einer Grundstückszufahrt nach links in den fließenden Verkehr der Buttlarstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden BMW-Fahrer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda.

HEF

Sattelzug kracht in parkenden Sattelzug auf einem Tankstellengelände

Kirchheim. Am Donnerstagmorgen (12.06.), gegen 7.40 Uhr, kam es am Kirchheimer Dreieck, Fahrtrichtung Norden, an der Ausfahrt zu Kirchheim zu einem Zusammenstoß zweier Lkw. Nach aktuellen Erkenntnissen parkte ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Neus mit seinem Sattelzug auf dem Gelände einer Tankstelle am Kirchheimer Dreieck. Ein 53-jähriger polnischer Sattelzugfahrer wollte die Autobahn am Kirchheimer Dreieck verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer beim Verlassen der Autobahn nahezu ungebremst auf das Heck des parkenden Sattelzuges auf. Durch den Aufprall wurde der polnische Fahrer leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Sattelzug des 53-Jährigen war im Frontbereich so stark beschädigt, dass ein Weiterfahren nicht mehr möglich war. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Der parkende Sattelzug wurde im Heckbereich beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Fahrer konnte seine Fahrt nach Reparatur in einer Fachwerkstatt fortsetzen.

Autobahnpolizei Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (11.06.), gegen 12.30 Uhr, fuhr eine 53-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit einem Klein-Transporter auf dem Parkplatz in der Straße Kiefernallee rückwärts aus einer Parklücke. Beim Rangieren stieß sie aus unklarer Ursache frontal gegen einen auf dem Parkplatz parkenden VW. Dessen Fahrer, ein 89-jähriger Mann, befand sich zum Zeitpunkt der Kollision außerhalb des Pkw. Seine 72-jährige Beifahrerin war gerade dabei auszusteigen, als sie durch den Zusammenstoß zwischen der geöffneten Beifahrertür und dem Fahrzeugrahmen eingeklemmt wurde. Die 72-Jährige wurde schwerverletzt ins Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit 20.600 Euro Sachschaden

Heringen. Am Mittwoch (11.06.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein Linienbus-Fahrer aus Ronshausen die L 3255 aus Richtung Herfa kommend in Richtung Herfagrund. Kurz hinter dem Ortsausgang von Herfa kam dem Busfahrer auf seinem Fahrstreifen ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegen, welcher die Landstraße aus Richtung Herfagrund kommend in Richtung Herfa befuhr und gerade einen Pkw der in die Richtung fuhr, überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 61-jährige Busfahrer nach aktuellen Erkenntnissen nach rechts aus und fuhr über die Bankette in den dortigen Straßengraben. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten, einem Hydrantenschild und dem angrenzenden Weidezaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.600 Euro. Der 61-Jährige Fahrer wurde leichtverletzt. Die Fahrgäste blieben glücklicherweise unversehrt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen grauen Pkw, vermutlich eine Limousine. Auch der Pkw welcher überholt wurde, setzte seine Fahrt fort. Hier soll es sich um einen roten Pkw vermutlich ein Kompaktwagen handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell