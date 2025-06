Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Ortskern von Dipperz - Kreuzung zeitweise voll gesperrt Alleinunfall auf der K4 bei Hofbieber-Allmus - Fahrerin leicht verletzt

Fulda (ots)

Dipperz. Am Mittwochnachmittag, (11.06.), kam es im Ortskern von Dipperz zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden. Der Unfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung Fuldaer Straße / Langenbieberer Straße. Ein 89-jähriger Mann aus Fulda befuhr die Fuldaer Straße aus Richtung Friedhof kommend und beabsichtigte, an der Kreuzung in Höhe der Kirche nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 32-jährige Fahrerin aus Dipperz, die auf der Fuldaer Straße aus Richtung Eisdiele kam und in Richtung Langenbieberer Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Pkw. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war während der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Alleinunfall auf der K4 bei Hofbieber-Allmus - Fahrerin leicht verletzt Hofbieber-Allmus. Am späten Mittwochnachmittag kam es auf der Kreisstraße 4 zwischen Allmus und Hofbieber zu einem Alleinunfall mit glimpflichem Ausgang. Gegen 17:00 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über den Unfall informiert. Nach ersten Erkenntnissen war eine Pkw-Fahrerin aus Richtung Allmus kommend in Fahrtrichtung Hofbieber unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abkam. Das Fahrzeug fuhr auf die beginnende Leitplanke, hob daraufhin ab und kam erst etwa 100 Meter weiter auf einer Wiese zum Stillstand. Die Fahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Sie wurde lediglich leichtverletzt und wird in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt 15 Einsatzkräften aus Hofbieber und Allmus im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten bei der Bergung des Fahrzeugs.

