Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Tasche entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Bad Hersfeld. Am Mittwochmorgen (11.06.) war ein 59-jähriger Mann gegen 8.45 Uhr in der Benno-Schilde-Straße unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen schlug ein ihm unbekannter junger Mann ihm unvermittelt ins Gesicht, woraufhin ihm eine Glasflasche zu Boden fiel. Der Geschädigte verletzte sich in der Folge an den Scherben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 22 Jahre, schwarzes Haar. Der Täter flüchtete gemeinsam mit einer unbekannten Frau. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Schenklengsfeld. In der Hersfelder Straße verursachten unbekannte Täter 250 Euro Sachschaden, indem sie unter anderem ein Hakenkreuz in den Pfosten einer Bushaltestelle ritzten. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Mittwoch (11.06.), gegen 7.20 Uhr. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tasche entwendet

Bebra. Eine 10-Jährige legte am Dienstag (10.06.), gegen 15.15 Uhr, eine Umhängetasche der Marke "Adidas" in der Nähe eines Soccerfeldes in der Kerschensteiner Straße ab. Als sie rund 30 Minuten später zu ihrer Tasche zurückkam, stellte sie fest, dass diese in einem unbemerkten Moment von Unbekannten entwendet worden war. In der hellblau-weiß gestreiften Tasche befanden sich ein Handy sowie eine Geldbörse mit ein wenig Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell