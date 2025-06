Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Diebstahl - Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Hofbieber. Vom Gelände eines Feldbogensportvereins wurden zwischen dem 30. Mai und dem 01. Juni insgesamt vier lebensgroße Zieldarstellungs-Figuren - in Form eines Fuchses, eines Waschbären, eines Luchses und eines Mufflons - entwendet. Das Gelände liegt unweit des Parkplatzes "Nässegrund" an der Landstraße zwischen Hofbieber und Morles. Wer Hinweise auf den Verbleib machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation in Hilders unter Telefon 06681/9612-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell