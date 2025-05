Heppenheim (ots) - Am Donnerstag morgen zwischen 09:30 und 11:00 Uhr wurde in Heppenheim auf dem Parkhof ein roter Mazda CX-5 angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke das Fahrzeug des Geschädigten. Am Fahrzeug entstand an der rechten Seite Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die ...

