POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Bei Regen in Bakum von der Autobahn 1 abgekommen und leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - In der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch versehen zurzeit zehn Angehörige der Polizeiakademie Niedersachsen einen praktischen Teil ihres Studiums und unterstützen hierbei die Streifendienste. Am Montag, 28. Juli 2025, erhielten sie eine theoretische Unterweisung in der Erkennung von möglicherweise fahruntüchtigen Personen, wobei der Schwerpunkt auf der Beeinflussung durch ...

mehr